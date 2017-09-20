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'Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'

Fenerbahçe Kulübünde "Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü" kutlandı. Ülker Stadı'ndaki Fenerium mağazasında düzenlenen etkinlikte, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, asbaşkan Önder Fırat ile genel koordinatör Tamer Yelkovan, kulübün kadın üyeleri, taraftarları ve çalışanlarıyla bir araya geldi

'Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'

Fenerbahçe Kulübünde "Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü" kutlandı. Ülker Stadı'ndaki Fenerium mağazasında düzenlenen etkinlikte, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, asbaşkan Önder Fırat ile genel koordinatör Tamer Yelkovan, kulübün kadın üyeleri, taraftarları ve çalışanlarıyla bir araya geldi

20 Eylül 2017 Çarşamba 20:06
'Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'
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ÜLKER Stadı'ndaki Fenerium mağazasında düzenlenen etkinlikte,  Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, asbaşkan Önder Fırat ile genel  koordinatör Tamer Yelkovan, kulübün kadın üyeleri, taraftarları ve çalışanlarıyla  bir araya geldi.
 
Yıldırım ve yöneticiler, etkinlikte sohbet ettikleri kadın  taraftarlarla daha sonra saha içinde fotoğraf çektirdi.
 
Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımının cezası nedeniyle  Süper Lig'de 20 Eylül 2011'de Manisaspor ile sahasında sadece kadın ve çocuk  taraftarlar önünde oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı günü "Dünya Fenerbahçeli  Kadınlar Günü" olarak kutluyor. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Dünya FenerbahçeliFenerbahçe Kulübü
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