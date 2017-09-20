ÜLKER Stadı'ndaki Fenerium mağazasında düzenlenen etkinlikte, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, asbaşkan Önder Fırat ile genel koordinatör Tamer Yelkovan, kulübün kadın üyeleri, taraftarları ve çalışanlarıyla bir araya geldi.



Yıldırım ve yöneticiler, etkinlikte sohbet ettikleri kadın taraftarlarla daha sonra saha içinde fotoğraf çektirdi.



Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımının cezası nedeniyle Süper Lig'de 20 Eylül 2011'de Manisaspor ile sahasında sadece kadın ve çocuk taraftarlar önünde oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı günü "Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü" olarak kutluyor.

