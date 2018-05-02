Dünya Fatih Terim'in başarısını konuşuyor!

DAHİCE HAMLELERİYLE ŞAMPİYONLUĞA TAŞIYOR

İmparator lakabıyla tanınan Terim, daha önce Galatasaray'da 6 şampiyonluk kazandı. Tudor sonrasında yarı sezonda tekrar dönüş yaptı. Dahice hamleleriyle Galatasaray'ı yine şampiyonluğa taşıyor.

FATİH TERİM FARKINI GÖSTERDİ

Sezonun ilk yarısında Tudor büyük maçları kazanamamıştı. Ancak Terim, Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş'ı mağlup ederek farkını göstermiş oldu. Galatasaray bitime 3 hafta kala en avantajlı ekip.

TÜRK FUTBOLUNA BENZERİ YOK

Milli Takım'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray'da neler yapabileceği tartışılıyordu. Ancak şu anda işler yolunda gidiyor. Taraftarlardaki kredisi çok yüksek. Eğer Fatih Terim kalan 3 haftada hata yapmazsa, Galatasaray'ın başında 7. şampiyonluğa ulaşacak. Bunun Türk futbol tarihinde bir benzeri yok

TARAFTARLAR ŞAMPİYONLUĞA İNANIYOR

Son oynanan Beşiktaş derbisinde rakibini şampiyonluk yarışının dışına attı. Şu anda Başakşehir ve Fenerbahçe önemli rakipleri olarak gözüküyor. Taraftarlar şimdiden şampiyon olacaklarına inanıyor. Favori gösterilmelerine rağmen İmparator'un ağzından henüz şampiyonluk kelimesi çıkmadı. Tedbirli davranıyor.