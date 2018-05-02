Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
104726
ALTIN
174.449
DOLAR
4.1572
STERLİN
5.6537
EURO
4.9751
Alanya - Antalya Hava Durumu - 3 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Akciğer kanserinde 'kombine tedavi'
Akciğer kanserinde 'kombine tedavi'
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 2 Mayıs 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 2 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Dünya Fatih Terim'in başarısını konuşuyor!

Kritik Beşiktaş derbisi sonrası dünyaca ünlü haber kanalı ESPN, Süper Lig'i incelemeye aldı. ESPN, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i göklere çıkarırken şu ifadeleri kullandı:

Dünya Fatih Terim'in başarısını konuşuyor!

Kritik Beşiktaş derbisi sonrası dünyaca ünlü haber kanalı ESPN, Süper Lig'i incelemeye aldı. ESPN, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i göklere çıkarırken şu ifadeleri kullandı:

02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:34
Dünya Fatih Terim'in başarısını konuşuyor!
banner404

DAHİCE HAMLELERİYLE ŞAMPİYONLUĞA TAŞIYOR

İmparator lakabıyla tanınan Terim, daha önce Galatasaray'da 6 şampiyonluk kazandı. Tudor sonrasında yarı sezonda tekrar dönüş yaptı. Dahice hamleleriyle Galatasaray'ı yine şampiyonluğa taşıyor.

FATİH TERİM FARKINI GÖSTERDİ

Sezonun ilk yarısında Tudor büyük maçları kazanamamıştı. Ancak Terim, Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş'ı mağlup ederek farkını göstermiş oldu. Galatasaray bitime 3 hafta kala en avantajlı ekip.

TÜRK FUTBOLUNA BENZERİ YOK

Milli Takım'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray'da neler yapabileceği tartışılıyordu. Ancak şu anda işler yolunda gidiyor. Taraftarlardaki kredisi çok yüksek. Eğer Fatih Terim kalan 3 haftada hata yapmazsa, Galatasaray'ın başında 7. şampiyonluğa ulaşacak. Bunun Türk futbol tarihinde bir benzeri yok

TARAFTARLAR ŞAMPİYONLUĞA İNANIYOR

Son oynanan Beşiktaş derbisinde rakibini şampiyonluk yarışının dışına attı. Şu anda Başakşehir ve Fenerbahçe önemli rakipleri olarak gözüküyor. Taraftarlar şimdiden şampiyon olacaklarına inanıyor. Favori gösterilmelerine rağmen İmparator'un ağzından henüz şampiyonluk kelimesi çıkmadı. Tedbirli davranıyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 02.05.2018 16:42
Anahtar Kelimeler:
Fatih TerimGalatasaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Enes Başar Avrupa 3.'sü oldu!
Enes Başar Avrupa 3.'sü oldu!
Kayserispor Kulübü: Beşiktaş Maçına Çıkamayabiliriz
Kayserispor Kulübü: Beşiktaş Maçına Çıkamayabiliriz
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kulüp Satın Almaya Karar Verdi
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kulüp Satın Almaya Karar Verdi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim