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Son Dakika

Dünya devi ABD elimizden kaçtı

A Milli Takımımız, 2019 FIBA Erkekler Basketbol Dünya Kupası ikinci maçında dünya devi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı

SPOR 03.09.2019, 17:57 03.09.2019, 17:59
Dünya devi ABD elimizden kaçtı
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A MİLLİ Takımımız, 2019 FIBA Erkekler Basketbol Dünya Kupası ikinci maçında dünya devi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı.

Normal süresi 81-81 tamamlanan ve uzatmalara giden maçı 93-92'yle ABD kazandı.

Türkiye oynadığı oyunla herkes tarafından büyük takdir kazandı ancak büyük mücadele galibiyete yetmedi. Özellikle uzatmaların son dakikalarında art arda kaçan 4 serbest atış herkesi çok üzdü...


1.PERİYOT: 26-21
2. PERİYOT: 47-42
3. PERİYOT: 65-61
4. PERİYOT: 81-81

UZATMA: 93-92

#A Milli Takımımız #2019 FIBA Erkekler Basketbol Dünya Kupası
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