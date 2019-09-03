Dünya devi ABD elimizden kaçtı

A MİLLİ Takımımız, 2019 FIBA Erkekler Basketbol Dünya Kupası ikinci maçında dünya devi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı.

Normal süresi 81-81 tamamlanan ve uzatmalara giden maçı 93-92'yle ABD kazandı.

Türkiye oynadığı oyunla herkes tarafından büyük takdir kazandı ancak büyük mücadele galibiyete yetmedi. Özellikle uzatmaların son dakikalarında art arda kaçan 4 serbest atış herkesi çok üzdü...



1.PERİYOT: 26-21

2. PERİYOT: 47-42

3. PERİYOT: 65-61

4. PERİYOT: 81-81

UZATMA: 93-92