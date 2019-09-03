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Dünya devi ABD elimizden kaçtı
A Milli Takımımız, 2019 FIBA Erkekler Basketbol Dünya Kupası ikinci maçında dünya devi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı
SPOR 03.09.2019, 17:57 03.09.2019, 17:59
A MİLLİ Takımımız, 2019 FIBA Erkekler Basketbol Dünya Kupası ikinci maçında dünya devi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı.
Normal süresi 81-81 tamamlanan ve uzatmalara giden maçı 93-92'yle ABD kazandı.
Türkiye oynadığı oyunla herkes tarafından büyük takdir kazandı ancak büyük mücadele galibiyete yetmedi. Özellikle uzatmaların son dakikalarında art arda kaçan 4 serbest atış herkesi çok üzdü...
1.PERİYOT: 26-21
2. PERİYOT: 47-42
3. PERİYOT: 65-61
4. PERİYOT: 81-81
UZATMA: 93-92
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