Dünya'da ilk kez Alanya'da yapılacak: World Winners Cup heyecanı 

DÜNYA Şampiyon Kulüpler Kupası'nın tanıtım toplantısı Avena Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, Plaj Futbolu Milli Takım Teknik Direktörü ve oyuncusu Adil Müftüoğlu ve Plaj Futbolu Milli Takım Kaptanı Ferit Yücel Ergün katıldı. Ülke tanıtımımıza ve Alanya’mızın tanıtımına çok büyük fayda sağlayacak bu turnuvaya; Rusya, Ukrayna, Danimarka, Belçika, Polonya, İtalya, İspanya, Çin, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Bahreyn, Fas, Çekya, Lübnan, Tayland, Yunanistan ve Macaristan ülkelerinin şampiyon takımları yıldız oyuncuları ile katılım sağlayacak. Turnuva TRT Spor 2 kanalından tüm dünyaya canlı yayın ile ulaşacak. Aynı zamanda Internet Broadcast canlı yayınları ile de milyonlarca izleyiciye ulaşacak olan bu organizasyonun ses ve eğlence sponsorluğunu da Power FM üstlenecek.

'DÜNYA'NIN GÖZÜ ALANYA'DA OLACAK'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Alanya’mızın sporun başkenti olduğuna gururla iftihar ediyoruz. Yerel Yönetimler olarak yılda 15’i uluslararası olmak üzere 70’e yakın spor organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası’nın Alanya’da düzenlenecek olması ve kadın-erkek takımları olmak üzere plaj futbolu adına bizim için büyük bir gurur. 27 ülkeden 30 takım bu organizasyonda olacak ve tüm dünyanın gözü burada olacağına inanıyorum. TRT Spor canlı yayın verecek ve özel televizyonlardan da canlı yayınlar yapılacak. Organizasyonun sağlıklı bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum. Dünya'nın 6 kıtasından 600’ün üstünde sporcuyu Alanya’mızda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm sporseverleri bu organizasyonu yerinde izlemeleri için Alanya’mıza davet ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'TANITIM İÇİN CİDDİ BİR ADIM'

Plaj Futbolu Milli Takım Kaptanı Ferit Yücel Ergün, "Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’e ve ekibine teşekkür ediyoruz. Başkanımızın destekleri ile Dünya’ da ilk kez düzenlenecek olan World Winners Cup; Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası turnuvasını FIFA bayrağı ve FIFA koruması altında Alanya'da 3 yıl boyunca gerçekleştireceğiz. Bizler de elimizden geldiğince bu turnuvanın kusursuz gerçekleşmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk yılımızda turnuvaya 6 kıtadan 30 takım 600 den fazla sporcu katılıyor. Alanya’mızın ve ülkemizin tanıtımı için çok ciddi bir adım olacak" dedi.