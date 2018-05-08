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Dünya 3'üncüsü Kadın Yürüyüş Milli Takımı yurda döndü

Çin'in Taicang kentinde 46 ülkenin katılımıyla düzenlenen IAAF Dünya Yürüyüş Kupası'nda 10 Km yarışında Türkiye'ye tarihindeki ilk madalyayı kazandıran Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal ve Kader Dost'tan oluşan U20 Kadın Atletizm Yürüyüş Milli Takımı yurda döndü.

Dünya 3'üncüsü Kadın Yürüyüş Milli Takımı yurda döndü

Çin'in Taicang kentinde 46 ülkenin katılımıyla düzenlenen IAAF Dünya Yürüyüş Kupası'nda 10 Km yarışında Türkiye'ye tarihindeki ilk madalyayı kazandıran Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal ve Kader Dost'tan oluşan U20 Kadın Atletizm Yürüyüş Milli Takımı yurda döndü.

08 Mayıs 2018 Salı 13:45
Dünya 3'üncüsü Kadın Yürüyüş Milli Takımı yurda döndü
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Ankara'ya gelen Milli sporcuları Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve yöneticiler karşıladı. 

Başkan Çintimar, "Kızlarımız, dünya şampiyonaları tarihimizde bir ilki yaşattı" diyerek şu açıklamaları yaptı;

''Doğu ve Güney Doğu illerimizde yeni yaptığımız bir proje kapsamında bu kızlarımızın çıkmış olması ve ülkemize bronz madalya kazandırarak dünya çapında bir başarı alması bizi çok mutlu etti. Yürüyüşte daha önce küçük çaplı başarılarımız vardı. Türkiye şu anda yürüyüş branşında dünya klasmanında yer alıyor.

Yıldızlarda dünya ikinciliği olan Meryem, dünya üçüncülüğü de elde etti. Bundan sonra hedef 2020 Olimpiyatları. Yürüyüşte 12 kota var ve en az 9'unu alarak olimpiyatta çocuklarımızı seyretmek istiyoruz. En önemli şey ise çocuklarımızın 18 yaş altında olmaları. Onlar U20 kategorisinde yarıştılar. En az iki yıl daha aynı kategoride yarışabilme hakları var. Şimdilik üçüncülük ama inanıyorum ki bir sonraki turnuvada şampiyonluk geleceğine inanıyorum.''

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Dünya 3üncüsüçinYürüyüş Milli Takımı
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