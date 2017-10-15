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Dünkü maçta çocuğu öldü dediler, gerçek ortaya çıktı

Karabüksporlu futbolcu Torje'nin çocuğunun, Kayserispor'la oynanan maç sırasında öldüğü haberleri yalan çıktı, kulüp "Torje evli olmadığı gibi çocuğu da bulunmamaktadır." dedi

Dünkü maçta çocuğu öldü dediler, gerçek ortaya çıktı

Karabüksporlu futbolcu Torje'nin çocuğunun, Kayserispor'la oynanan maç sırasında öldüğü haberleri yalan çıktı, kulüp "Torje evli olmadığı gibi çocuğu da bulunmamaktadır." dedi

15 Ekim 2017 Pazar 10:38
Dünkü maçta çocuğu öldü dediler, gerçek ortaya çıktı
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KARDEMİR Karabükspor'un,  Kayserispor maçında galibiyet golünü atan  Gabriel Torje'nin çocuğunun karşılaşma sırasında öldüğü yönündeki sosyal medya haberleri yalanlandı.

Kardemir  Karabükspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bazı ulusal medya ve sosyal medya hesaplarında futbolcumuz  Gabriel Torje'nin çocuğunun hayatını kaybettiğine dair çıkan haberler asılsızdır. Futbolcumuz  Gabriel Torje, evli olmadığı gibi bir çocuğu da bulunmamaktadır." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kardemir KarabüksporGabriel TorjeKarabüksporKayserispor
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