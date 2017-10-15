Dünkü maçta çocuğu öldü dediler, gerçek ortaya çıktı

KARDEMİR Karabükspor'un, Kayserispor maçında galibiyet golünü atan Gabriel Torje'nin çocuğunun karşılaşma sırasında öldüğü yönündeki sosyal medya haberleri yalanlandı.
Kardemir Karabükspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bazı ulusal medya ve sosyal medya hesaplarında futbolcumuz Gabriel Torje'nin çocuğunun hayatını kaybettiğine dair çıkan haberler asılsızdır. Futbolcumuz Gabriel Torje, evli olmadığı gibi bir çocuğu da bulunmamaktadır." denildi.
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