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Dün kovulan kurt hoca, bugün yeni takımını buldu

İngiliz basını, Alman devi Bayern Münih'ten kovulan Carlo Ancelotti'nin West Ham United'da Bilic'in yerine gelebileceğini yazdı

Dün kovulan kurt hoca, bugün yeni takımını buldu

İngiliz basını, Alman devi Bayern Münih'ten kovulan Carlo Ancelotti'nin West Ham United'da Bilic'in yerine gelebileceğini yazdı

29 Eylül 2017 Cuma 13:28
Dün kovulan kurt hoca, bugün yeni takımını buldu
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BAYERN Münih ile yolları ayrılan Carlo Ancelotti'nin yoluna Premier Lig'de devam etme ihtimali bulunuyor. Daily Mail'de yer alan iddiaya göre West Ham United'da Slaven Bilic ile yollar ayrılabilir ve yerine İtalyan teknik adam gelebilir.

6 HAFTADA TEK GALİBİYET

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan ve ilk altı hafta sonunda aldığı tek galibiyetle sondan üçüncü sırada yer alan bordo-mavililerde, Hırvat teknik adamın durumunun tehlikede olduğu belirtildi. Üzerindeki baskının her geçen gün arttığı Bilic'in gitmesi durumunda Ancelotti gibi Rafa Benitez'in de bir diğer alternatif olduğuna dikkat çekildi.

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İngiliz BasınıAlman Devi Bayern MünihWest Ham United
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