İŞTE Tudor'un açıklamaları:
Bu maç bizim için seviyemizi görmek açısından iyi bir test olacak, bunu takıma da söyledim. Zor bir deplasmandayız. Bursaspor bu sene iyi oynuyor, tehlikeliler ama önemli olan bizim ne yapacağımız. Bugün hakem performansı da önemli. Dün gece olanları gördükten sonra umarım burada iyi bir yönetim olur."
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