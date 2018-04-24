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Dün bombaladı, bugün yine konuştu: Yarık olsa kafasından kan akar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Şenol Güneş'te küçük bir yarık dahi olsa oluk oluk kan akar. Bu olay düzeltilmeli. Benim defalarca başıma geldi." dedi

Dün bombaladı, bugün yine konuştu: Yarık olsa kafasından kan akar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Şenol Güneş'te küçük bir yarık dahi olsa oluk oluk kan akar. Bu olay düzeltilmeli. Benim defalarca başıma geldi." dedi

24 Nisan 2018 Salı 18:15
Dün bombaladı, bugün yine konuştu: Yarık olsa kafasından kan akar
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FENERBAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geride kalan hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la oynadıkları ve ikinci yarısında tatil edilen derbiyle ilgili sarı-lacivertli camiaya iftira atılmaması gerektiğini söyledi.

Aykut Kocaman, basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında, tatil edilen derbiyle ilgili soruları yanıtladı.

"BÜTÜN DERDİM ŞU: ÇIKIP OYNAYALIM"

Beşiktaşlı futbolcuların hakem Mete Kalkavan'a sorarak sahadan çıkmadıklarını savunan Kocaman, siyah-beyazlı futbolcu Gökhan Gönül'ün görüntülere yansıyan ifadelerinin de bu yönde olduğunu aktararak, "Hakem duruyor ve Şenol Güneş'i içeri girmeden geri çağırıyor. Hakem 'girin' demedi. Beşiktaşlılar hakeme sorup sahayı terk etmediler. Sahadan çıktıktan sonra hakeme soruyorlar. Bütün her şey ortada. Benim derdim şu: Sahaya çıkıp oynayalım, yeniyorlarsa tebrik ederim, yenersek de bizi tebrik etsinler." ifadelerini kullandı.


Sahaya yabancı madde atanları kınadığını vurgulayan Kocaman, "Trabzonspor maçında bana atılan taşı aldım, sakladım. 'Ayıp ediyorsunuz, yapmayın.' dedim, maça döndüm. Anlata anlata artık anlatamaz duruma geldim. Bu olay da dahil hiçbir şey yokken biz suçlu oluyoruz. Anlayamıyorum, hakikaten anlayamıyorum." dedi.

"PROVOKASYON VAR"

Aykut Kocaman, maçın ilk dakikalarından itibaren Beşiktaşlı futbolcuların faul olmayan pozisyonlarda kendilerini yere bıraktığını savunarak, şunları belirtti: "Gelsinler, oynayalım. Sahada bizi 10 kişiyle yenebilirler. Daha maçın 1. dakikasında Pepe, ilk fırsatta Soldado temas etmeden attı kendisini. İkinci yarı başladıktan sonra sürekli provokasyon var. Top yokken ortada Talisca, Medel kendini yere atıyor. Beşiktaşlı oyuncular, Mete Kalkavan ne kadar ikaz ederse etsin buna devam edeceklerdi. Quaresma'nın tribünlere yaptığı hareket de ayıp." değerlendirmesinde bulundu.

"FENERBAHÇE'YE İFTİRA ATILMAMALI"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in olaylar sırasında önce kulübeye gelerek oturduğunu hatırlatan Kocaman, şunları kaydetti: "Kulübeye gidiyor, 1 dakika duruyor, sonra gidiyor. Hasan Çetinkaya'ya dikiş bile atılmadı. Küçük bir yarık dahi olsa saçtan oluk oluk kan akar. Benim defalarca başıma geldi. Bu olay düzeltilmeli. Beşiktaş'ın tarihi için de Şenol Güneş'in kişisel tarihi için de düzeltilmeli. Fenerbahçe'ye iftira atılmamalı. Eğer bir şey olsaydı yapılması gerekeni yapardık. Olmayan bir şey için hikayeler oluşturulmamalı. Fenerbahçe böyle bir yer değil."

Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda çıktıkları Galatasaray derbisinde, yardımcı hakemin üstüne gelen yabancı maddeyle yere düştüğünü hatırlatan Kocaman, buna karşın maçın oynandığını hatırlatarak, "İki Fenerbahçeli oyuncu yardımcı hakemi korudu. Doğruları kendimiz için, çocuklarımız için yan yana koyalım. Tabii ki hatalarımızı söyleyeceğiz ama acı da olsa doğruları söylemeliyiz." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAykut Kocamanşenol Güneş
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