Drogba'ya çirkin benzetme

İSPANYA'NIN en çok satan spor gazetesi Marca, Galatasaray’ın Fildişili yıldızı Didier Drogba’ya “insan yiyen dev” anlamına gelen ‘ogre’ yakıştırması yaptı.



İlk sayfasına Real Madrid’in teknik direktörü Carlo Ancelotti, kaleci Iker Casillas, Cristiano Ronaldo ve Gareth Bale’ın fotoğrafını yerleştiren gazete, “Şan ve şeref için seçilmişler” başlığını attı.



Marca’nın şan ve şeref için tercih ettiği “Gloria” sözcüğü İspanyolca’da “Cennet” anlamına da geliyor. “Türk cehennemi uzun şampiyonlar ligi’nin ilk basamağını oluşturuyor. Casillas 9 ay sonra ilk 11’e geri döndü.” diyen Marca gazetesi, “CR7 ve Bale, ‘ogre’ Drogba’ya karşı” ifadelerini kullandı.







Hürriyet

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