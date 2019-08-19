Drogba, başkanlığa aday oluyor
Didier Drogba, ülkesi Fildişi Sahilleri'nde futbol federasyonu başkanlığına aday oluyor
SPOR 19.08.2019, 17:19 Enes Subaşı
CHELSEA'DE efsaneleşen daha sonra yolu Galatasaray'dan geçen Didier Drogba, ülkesi Fildişi Sahilleri'nde futbol federasyonu başkanlığına aday oluyor.
Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre, ülkesinde futbol adına faaliyetlerde bulunan 41 yaşındaki Didier Drogba, Fildişi Futbol Federasyonu'nun aralık ayında yapılacak başkanlık seçimlerine aday oldu.
Eski yıldızın çalışmalara başladığı kaydedilirken; eski futbolculardan Bonaventure Kolou da federasyon seçimlerinde aday olacağı bildirildi.
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