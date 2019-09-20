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Drogba, Ballon d'Or ödülünün büyükelçisi seçildi
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Drogba, France Football'un düzenlediği Ballon d'Or ödülünün büyükelçisi seçildi
SPOR 19.09.2019, 22:33
Ülkesinde futbol çalışmalarını sürdüren efsane sporcu, "Chelsea bana koç olarak kulübe geri dönme şansı verdi fakat koçlukla ilgilenmiyorum. Bir koç elbette kulüp üzerinde etkili fakat ben bir liderim ve hedefim koç olmaktan daha fazlası. Kendi ülkemde futbolla ilgili yeni bir yapılanmaya odaklanmamızı istiyorum. Oyunu ancak bu şekilde ileriye taşıyabiliriz" demişti.
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