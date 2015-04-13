Dopinge tarihi ceza

AMERİKAN Beyzbol Ligi (MLB) ekiplerinden New York Mets’in atıcısı Jenrry Mejia, doping kullandığı gerekçesiyle 80 maç men cezası aldı.

New York Mets Kulübü’nden yapılan açıklamada, performans artırıcı yasaklı madde “stanozolol” kullandığı tespit edilen Dominik Cumhuriyeti vatandaşı 25 yaşındaki Mejia’ya 80 maç ceza verildiği bildirildi.

Mejia, lig yönetmeliği gereği verilen cezayı kabul etmek durumunda olduğunu belirterek, yasaklı maddeyi nasıl aldığına dair bir fikri olmadığını ifade etti.