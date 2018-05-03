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Donk ve Mariano Akhisar'a karşı yok

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, Mariano ve Donk'un Akhisarspor maçında forma giymesinin zor olduğunu ifade etti.

Donk ve Mariano Akhisar'a karşı yok

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, Mariano ve Donk'un Akhisarspor maçında forma giymesinin zor olduğunu ifade etti.

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:04
Donk ve Mariano Akhisar'a karşı yok
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Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, sakatlıkları olan oyuncuların durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarına açıklama yapan İnce, Beşiktaş derbisinde sakatlık geçiren Mariano'nun Akhisarspor maçında oynamasının çok zor olduğunu dile getirdi.

İNCE: ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ

İnce, aynı maçta Ryan Donk'un da ciddi bir sakatlık geçirdiğini dile getirerek, şöyle konuştu: "Mariano'nun oynaması çok zor. Donk'un da oynaması zor. Donk'un ayak bileğinin iç yan bağında yırtık var. Donk ile ilgili kararımızı son anda vereceğiz. Bugün antrenmana çıktı ve bir süre takımla çalıştı. Yaptığı şey gerçekten kolay değil. Başka şartlarda Mariano ve Donk'un sezonu kapattığını söylerdik ancak bizim her oyuncuya ihtiyacımız var. Onların geri gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz."

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Martin Linnes'in de büyük bir özveriyle takımdaki yerini aldığını aktaran İnce, "Linnes'in ayağında açılan yaradan parmağınızla aşil tendonuna dokunabiliyorsun. Çok özverili bir oyuncu. Her şeye rağmen antrenmanda olmak istedi. Özel bir bandaj yapıldı, onunla oynayacak." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 03.05.2018 11:11
Anahtar Kelimeler:
DonkMarianoGalatasaray
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