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Doktoru konuştu, işte Şenol Güneş'in son durumu

Şenol Güneş'in doktoru, "Ufak bir yara var ve olay yerinde dikilmiş. Basit bir kafa travması olarak kabul ediyoruz. Hayati tehlikesi yok" dedi

Doktoru konuştu, işte Şenol Güneş'in son durumu

Şenol Güneş'in doktoru, "Ufak bir yara var ve olay yerinde dikilmiş. Basit bir kafa travması olarak kabul ediyoruz. Hayati tehlikesi yok" dedi

20 Nisan 2018 Cuma 10:19
Doktoru konuştu, işte Şenol Güneş'in son durumu
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FENERBAHÇE tribünlerinden gelen yabancı maddenin ardından soyunma odasına giderken düşerek kafası yarılan Şenol Güneş'in doktoru konuştu. Güneş'in hayati tehlikesi bulunmadığını belirten Prof.Dr. Yunus Aydın, "Bir basit kafa tramvası" açıklamasını yaptı.

"BU BİR SARSINTI"

Prof.Dr. Yunus Aydın, "Biz bunu sarsıntı olarak nitelendiriyoruz. Ufak bir yara var ve olay yerinde Alper bey tarafından dikilmiş. Beyinde çok önemli bir hasar yok. Bu gece sadece emniyet için müşade altında tutacağız. Şenol hocanın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kafasına gelen bir madde var ve sonra da bir düşme var. Yara da Alper bey tarafından dikilmiş. Basit bir kafa travması olarak kabul ediyoruz ve emniyet olarak götürüyoruz." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
şenol GüneşDoktorKafa Travması
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