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Doğukan ve Harun sakat

Antalyaspor'un pazar günü sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor karşılaşmasında, sakatlıkları nedeniyle iki futbolcu forma giyemeyecek

SPOR 26.09.2019, 00:05
Doğukan ve Harun sakat
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SÜPER Lig Cemil Usta Sezonu 6. haftasında Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor pazar günü 16.30'da karşılaşacak. Antalya Stadyumu'nda oynayacak maçta ev sahibi takım galibiyeti hedefliyor. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle Doğukan Sinik ile Harun Kavaklıdere forma giyemeyecek. Ligde 1 galibiyeti bulunan Antalyaspor, maçı kazanarak çıkış yakalamak istiyor.

Antalyaspor'un Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın biletleri, VIP 100, Batı tribünü 60, Doğu tribünü 40, Kale arkası 20, misafir takım tribünü ise 26 lira olarak satışa sunuldu. Kırmızı beyazlı takımda yöneticiler taraftarın tribünleri doldurup, takımı desteklemesi çağrısı yaptı.

#Antalyaspor
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