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'Doğru zamanda doğru yerdeyim'

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Doğru zamanda doğru yerde olduğumu düşünüyorum." dedi

'Doğru zamanda doğru yerdeyim'

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Doğru zamanda doğru yerde olduğumu düşünüyorum." dedi

27 Eylül 2017 Çarşamba 19:21
'Doğru zamanda doğru yerdeyim'
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EVKUR Yeni Malatyaspor'la 2 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör  Erol Bulut, takımının başında ilk antrenmanına çıktı.
 
Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce  basın mensuplarına açıklamada bulunan Bulut, Malatya'ya yabancı olmadığını  belirterek, 2013'te kısa süre de olsa bu kentte çalıştığını anımsattı.
 
Söz konusu dönemde teknik direktör Özcan Kızıltan'ın yardımcılığını  yaptığını ve aradan geçen 4 yılın ardından yolunun yine Malatya'ya düştüğünü  kaydeden Bulut, şunları söyledi:
 
"Hedefler farklı, Süper Lig'de olan bir Yeni Malatyaspor var. Yeni  hedeflerimize yürümemiz için çalışmamız gerekiyor. Mevcut kadro hedefe müsait.  İyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Buna inanarak Yeni Malatyaspor'un teklifini  kabul ettim, buraya geldim. İnşallah bize güvenen kişilere mahcup olmayız.  Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."
 
Antrenörlük döneminde kendisini geliştirdiğini ifade eden Bulut,  "Medipol Başakşehir'de dolu dolu 3 yıl geçirdim. Her hoca gibi benim de orada  emeğim çok. Medipol Başakşehir'in şu anki durumuna biz de çok katkı sağladık.  Yirmi sene futbol oynadım. Beş senelik de yardımcı hocalık geçmişim var. Beş sene  içerisinde çalışarak kendimi geliştirmeye zamanım oldu. Doğru zamanda doğru yerde  olduğumu düşünüyorum." diye konuştu.
 
Süper Lig'de hiçbir maçın kolay olmadığına dikkati çeken Bulut,  şunları ifade etti:
 
"Lig bu sene biraz daha çetin geçecek. Bütün takımlar iyi transferler  yaptı. Bizim takımımız da aynı şekilde iyi transferler yaptı. Her maç zor.  Maçları kolay ya da zor diye ayıramayız. Çünkü sahaya 0-0 eşitlikle çıkıyorsunuz.  Sahada en az hata yapan takım maçı kazanır. O yüzden biz, Yeni Malatyaspor olarak  sahada az hata yaparak ve elimize geçen fırsatları da en iyi şekilde  değerlendirerek, maçlarımızı puan ya da puanlarla bitirmek zorundayız. Onun  üzerine çalışmalarımızı yapacağız. Hem defans hem de hücum anlamında kendimizi  geliştireceğiz."
 
Bu arada Erol Bulut, antrenmandan önce takımla bir araya gelerek, kısa  bir toplantı yaptı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Süper LigEvkur Yeni Malatyaspor
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