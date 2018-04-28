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Divan Kurulunda seçim bitti, işte kazanan isim

Fenerbahçe'de bugün düzenlenen Divan Kurulu Başkanlığı seçimini 296 oyun 283'ünü alan Vefa Küçük kazandı

Divan Kurulunda seçim bitti, işte kazanan isim

Fenerbahçe'de bugün düzenlenen Divan Kurulu Başkanlığı seçimini 296 oyun 283'ünü alan Vefa Küçük kazandı

28 Nisan 2018 Cumartesi 14:31
Divan Kurulunda seçim bitti, işte kazanan isim
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ENERBAHÇE Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısında başkanlığa yeniden Vefa Küçük seçildi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan seçimde kullanılan 296 oyun 283'ünü alan Vefa Küçük, 3 yıl daha başkanlık görevini üstlenecek. Diğer aday Ufuk Aydın ise 13 oy aldı.

"KAZANAN VEFA KÜÇÜK DEĞİL, FENERBAHÇE'DİR"

Seçimin ardından konuşan Vefa Küçük, yüksek divan kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Mutluyum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önemli olan Fenerbahçe'nin kazanmasıydı. Bu demokratik yarışı bitirdik. Hepinizden Allah razı olsun. Kazanan Vefa Küçük değil, Fenerbahçe'dir." ifadelerini kullandı.

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FenerbahçeDivan KuruluVefa Küçük
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