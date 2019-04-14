Dirar: Sezonu affettirme günü olabilirdi...

İŞTE Dirar'ın açıklamaları:



"Çok zor bir yıl geçiriyoruz, bu akşam da bu özel yılın en önemli akşamına çıktık. Bu kulübün imajını doğru bir şekilde yansıtabilmek istiyorduk, bu sezonu biraz affettirme günü olacaktı bizim için. 10 kişiyle biraz zor oldu ama birlikteliğimiz iyiydi. 10 kişi olduğumuzu düşünürsek, iyi bir skor aldığımızı düşünüyorum."



"Takımımla gurur duyduğumu söyleyebilirim"



"Başkanımız maç sonunda yanımıza geldi ve bizi tebrik etti. 10 kişiyle iyi savaştık gerçekten, saha içinde her şeyimizi verdik. Takımımla gurur duyduğumu söyleyebilirim, aynı zamanda taraftarımızla da gurur duyuyorum. Bugün daha da büyük, daha ateşli destek gördük."

