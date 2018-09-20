Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı hangi kanalda: Yayıncı belli oldu

AVRUPA Ligi'nde bu akşam oynanacak 3 karşılaşma da BeinSports'tan naklen ekranlara geliyor.



UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin maçlarını yayınlayacak kanal, bir süre kala belli oldu. Maçlar, BeinSports'tan naklen yayınlanacak.



Dinamo Zagreb-Fenerbahçe: beIN SPORTS Haber ve beIN SPORTS 1



Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2018, 20:41