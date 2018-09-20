AVRUPA Ligi'nde bu akşam oynanacak 3 karşılaşma da BeinSports'tan naklen ekranlara geliyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin maçlarını yayınlayacak kanal, bir süre kala belli oldu. Maçlar, BeinSports'tan naklen yayınlanacak.
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe: beIN SPORTS Haber ve beIN SPORTS 1
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı hangi kanalda: Yayıncı belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin maçını yayınlayacak kanal belli oldu
AVRUPA Ligi'nde bu akşam oynanacak 3 karşılaşma da BeinSports'tan naklen ekranlara geliyor.
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