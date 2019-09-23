Dim TV Spor'u kaçırmayın

ALANYA'NIN yeni nesil kanalı Dim TV'de (dimtv.tv) her Salı akşamı saat 20.00'de ekranlara gelen Dim TV Spor, dolu dolu bir programla daha izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni Alanya Spor Müdürü Cemali Aygır'ın hazırlayıp sunduğu, Yeni Alanya'nın usta köşe yazarı Uğur Veysel Okşar'ın da yorumlarıyla renk kattığı Dim TV Spor bu akşam saat 20.00'de ekranlara gelecek. Süper Lig'de 5'te 5 yapma fırsatını Gençlerbirliği karşısında değerlendiremeyen ve 1 puana razı olan Aytemiz Alanyaspor'un konuşulacağı programda, BAL Ligi'ndeki ilk maçına çıkan Kestelspor ve Süper Amatör Küme'deki temsilcilerimizin ilk hafta maçlarında elde ettiği skorlar da masaya yatırılacak. İzleyicilerin de yorumları ile katılabileceği programda, geçtiğimiz haftaya damga vuran Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki güvenlik krizi de en geniş boyutuyla ele alınacak.