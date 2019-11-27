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Dim TV Spor izlenme rekorları kırdı: 'Birlik zamanı'

Dim TV Spor'da önceki akşam çarpıcı açıklamalara yer veren Yeni Alanya'nın usta spor yazarı Uğur Veysel Okşar, "Ankaragücü maçı alınırsa yeni vade kazanılacağı için bugün her şeyi bir kenara bırakarak Erol Bulut ve takımın arkasında olmamız lazım. Bunu, Erol hocayı en çok eleştiren biri olarak ben diyorsam, kritik bir eşikte olduğumuz içindir" dedi

SPOR 27.11.2019, 22:37 27.11.2019, 22:57
Dim TV Spor izlenme rekorları kırdı: 'Birlik zamanı'
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ALANYA'NIN yeni nesil kanalı Dim TV'de ekranlara gelen Dim TV Spor, önceki akşam yayınlanan bölümü ile yine gündemi belirledi. Yeni Alanya Spor Müdürü Cemali Aygır'ın sunduğu, Yeni Alanya Gazetesi'nin usta spor yazarı Uğur Veysel Okşar'ın da yorumları ile renk kattığı Dim TV Spor, yine izlenme rekorları kırdı. Programda çarpıcı açıklamalar yapan Okşar, sosyal medyada Erol Bulut için yapılan eleştirilere verdi veriştirdi. "Ben Erol Bulut'u eleştirirken hocayı Mourinho'ya benzeten kalemşörler, Göztepe maçının ardından hocaya veryansın ettiler. Bunlar spor değil, ancak skor yorumcusu olur" dedi. 

İŞTE OKŞAR'IN AÇIKLAMALARI

'EROL BULUT VE TAKIMIN YANINDA OLMA ZAMANI'

"Alanyaspor şu an puan olarak kötü bir yerde değil ama lig uzadıkça rakipler Alanyaspor’u çözdüler. Kadro ve sistem ezberlenmesine rağmen yeni hamleler yapamamamız bize sıkıntı çıkarmaya devam ediyor. İyi bir kadromuz var ama iyi kullanamadığımızı, tercihlerde yanlışlarımızı 8 haftadır yazıyor, söylüyorum. Ama bakıyorum da biz yazarken Erol hocayı Mourinho'ya benzetenler Göztepe maçından sonra topa tuttular. Bunlar spor yorumcusu değil, ancak skor yorumcusu olur. Alanyaspor kötü bir yerde değil ama psikolojik olarak camia sıkıntı içinde. Bu hafta Ankaragücü maçı alınırsa yeni vade kazanılacağı için bugün her şeyi bir kenara bırakarak hocanın ve takımın arkasında olmamız lazım. Bunu Erol hocayı en çok eleştiren biri olarak ben diyorsam kritik bir eşikte olduğumuz içindir. İnşallah haftasonu kazanarak üzerimizdeki ölü toprağını atacağız. İlk kez bu kadar iddialı konuşuyor ve bu maçı rahat alacağımızı düşünüyorum. Fakat aksi bir durumda taşların oynayacağını da söyleyebilirim.

'TARAFTARIN KARNESİ TRİBÜNDE VERİLİR'

Bu sene ilk kez Başakşehir maçında karşılıklı yapılan tezahüratlar yapılınca, hem sahaya etkisi açısından hem de bütünleşme adına ümitlenmiştim. Ama Göztepe maçında tam tersi oldu. Maç boyu rakibin tezahüratları dinlendi. Bu nasıl oldu, arka planda neler oldu bilemiyorum ama burnuma iyi kokular gelmiyor. Tribüncü bir kişi kendi sesini kendi içinde dinlerse bir adım ileri gidemez. Grupların karnesi tribünlerde verilir, sosyal medyada değil. Tribün liderleri yanlış yönlendirenleri değil, doğruyu söyleyenleri dinlemezse yarınlarda pişman olacaklar. Son dönemlerde gençler üzerinden algı çalışması yapılıyor. Bundan vazgeçilmezse, düşmanlık tohumları uzun vadede bu camiaya zarar verecektir. Paylaşılmayan ne var ki, herkes bu takımı destekliyor. Bu küçük hesaplardan karlı çıkan olmaz. Kimin neyi ne için yaptığını herkes biliyor. Herkesin ortak hedefi Alanyaspor deniliyor ama madalyonun öbür yüzü öyle değil. Biliniz ki herkes her şeyi takip ediyor, izliyor. Düne kadar her türlü işin içinde olacaksın, Göztepe maçı öncesi taş atanları eleştirmeyeceksin, maç içinde rakip kaleciye küfür edeceksin, sonra da maç bittikten sonra rakiple laf atışmasına girenleri eleştireceksin. Bunların hepsi yanlış, adaletli olmak zorundayız. Daha da ilginci, ergenler gibi şikayette bulunuluyor. Bunu da gördük ya ne diyeyim. Ziyaretmiş, insanların aklı ile oynamayın. Orta halli aklı olan her insan neler olduğunu görür. Buradan rica ediyorum, bu işlerden vazgeçip tribünlerde var olmaya bakın. Biz de buradan yapılan güzel şeyleri verelim. Umarım bu durumlar yönetimin müdahale noktasına gelmez.

'YARIŞAN DEĞİL, YAŞAMAYA ÇALIŞAN BİR TAKIMIZ'

Sezon başından bu yana, lider kaldığımız dönemler de dahil olmak üzere "Bu takım yarışan değil, yaşamaya çalışan takım" dedim. Bunun altını da yazdıklarımla ve söylediklerimle hep doldurdum. Pekala, başkaları neler mi söyledi? Yine taraftarı ayırıyorum, zira taraftar günlük yaşar ve puan durumuna göre hedef belirler. Ama yetkili ve etkili kişiler, gaz verme veya motivasyon amaçlı bilemem ama insanları beklenti içine sokan demeçler veriyor. Bakınız en mantıklısı ve doğrusunu Başkan Hasan Çavuşoğlu diyor: "Bizim her zaman hedefimiz ilk 10 içinde olmaktır." Eğer böyle dersen Göztepe maçı gibi dramatik sonuçlarda tepkiler en aşağıda olur. Ne yazık ki başkan bunları söylerken hoca ve bazı yöneticiler hedef yükseltti ve insanları beklenti içine soktu. Biz bunların yanlış olduğunu hep söyledik ve söylemeye devam ediyoruz. Devler liginde dar bütçenle savaş veriyorsun. Sen zaten kazandıkça sıralaman değişecektir. Kimse kendi egoları ve gelecekleri için bu takımı ve ismini kullanmasın." 

#Ankaragücü #YENİ Alanya #Uğur Veysel Okşar #Dim TV Spor
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