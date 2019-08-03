Dim TV Spor dolu dolu geliyor

ALANYA'NIN yeni nesil kanalı Dim Web TV'de (dimtv.tv) ekranlara gelen Dim TV Spor, yeni yayın döneminde yine dolu dolu bir programla sezonu açacak. Yeni Alanya Gazetesi Spor Müdürü Cemali Aygır'ın sunduğu, köşe yazarı Uğur Veysel Okşar'ın da yorumları ile renk kattığı Dim TV Spor, yeni sezonun ilk programını 6 Ağustos Salı akşamı saat 21.00'de ekranlara taşıyacak. Süper Lig'deki 4'üncü sezonuna Avusturya'nın Leipzig şehrinde hazırlanan turuncu yeşilli takımın hazırlıklarını ve yapılan yeni transferleri masaya yatıracak olan Cemali Aygır ve Uğur Veysel Okşar, programda izleyici görüşlerine ve yorumlarına da yer verecek. Sezon boyunca her Salı akşamı canlı olarak ekranlara gelecek olan Dim TV Spor, taraftarları ve izleyicileri yine ekranlara kilitleyecek.