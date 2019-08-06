Dim TV Spor dolu dolu başladı

ALANYA'NIN yeni nesil kanalı Dim Web TV'de (dimtv.tv) ekranlara gelen Dim TV Spor, yeni yayın döneminde yine dolu dolu bir programla sezonu açıyor. Yeni Alanya Gazetesi Spor Müdürü Cemali Aygır'ın sunduğu, köşe yazarı Uğur Veysel Okşar'ın da yorumları ile renk kattığı Dim TV Spor, yeni sezonun ilk programı ile şuan ekranlarda. Süper Lig'deki 4'üncü sezonuna Avusturya'nın Leipzig şehrinde hazırlanan turuncu yeşilli takımın hazırlıklarını ve yapılan yeni transferleri masaya yatıracak olan Cemali Aygır ve Uğur Veysel Okşar, programda izleyici görüşlerine ve yorumlarına da yer veriyor. Sezon boyunca her Salı akşamı canlı olarak ekranlara gelecek olan Dim TV Spor, taraftarları ve izleyicileri yine ekranlara kilitleyecek.

DİM TV NASIL İZLENİR?

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.