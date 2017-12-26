Dim TV Alanya'ya 'Susic'i sordu

İSTİFASININ gündemde olduğu dönemde “Susic kalmalı mı, gitmeli mi?” diye soran Dim TV muhabirleri, Alanyalılara bu kez Susic’in gidişi hakkında ne düşündüklerini sordu. İşte vatandaşın yorumları:

‘DEĞİŞİME İHTİYAÇ VARDI’

Muharrem Kopalan (Özel güvenlik görevlisi):

Susic ilk zamanlarda iyi bir çıkış yakaladı ama ikinci sezonda yanlış psikoloji içerisine mi girdi, yoksa galibiyetlere inanarak özgüven tazeleyip ‘Ligin başındayız’ diye düşünerek fazla asılmadı mı, bilmiyorum. Ama Alanyaspor’un değişime ihtiyacı vardı. Bu şekilde iyi oldu diye düşünüyorum. Bundan sonraki takımında başarılar dilerim. Susic kalbimizdedir ama en büyük Alanyaspor!

‘TAKIMIN MOTİVASYONU BOZULACAK’

Muzaffer Çakmak (Esnaf):

Alanyaspor Susic’le devam etse bence daha iyi olurdu. Sezon bittikten sonra göndermeleri daha mantıklı olurdu. Sezon bitmeden gönderince yeni gelen teknik direktöre ayak uydurmak biraz zaman alır, o zamanda da zaten takım için iyi bir sonuç çıkmaz, takımın motivasyonu bozulur bu şekilde.

‘ELİNDEKİ KADRO BELLİ’

Ferdi Aksoy (Emlakçı):

Susic bence son maçlardaki mağlubiyetlerden ötürü gönderilmedi. Takım içinde, oyuncular ile teknik direktör arasında bir uyumsuzluk olduğunu ve Susic’in bundan ötürü gönderildiğini düşünüyorum. Çünkü iki-üç maç kaybediyorsun, teknik direktörü gönder, böyle bir şey olmaz. Aslında Alanya halkı da seviyordu Susic’i. Elindeki kadro da belli, çok abartmamak lazım. Bence, yabancı bir teknik direktörle devam edilmesi lazım, çünkü oyuncuların yüzde 80’i yabancı.

‘ÜMİDİMİZ SÜPER LİG’DE KALMAK’

İlhan Yıldırım (Esnaf):

Susic geldiğinde Alanyaspor zaten zor durumdaydı. Tabii ki her başlangıcın, her başarının bir sonu vardır. Bence iyi olmadı. Takımı tanıyan, takımın planlamasını sezon başında yapan bir hocaydı. Alanya için hayırlısı olsun. Mesela Tudor ismi konuşuluyor, bence iyi olur. Ümidimiz, Alanyaspor’umuzun Süper Lig’de kalması, başarılı olması.