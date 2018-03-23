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Dim Radyo'da 'Spor' konuşuldu

Aura Fitness Club Müdürü, Alanya’nın ilk ve tek 3. Kademe Fitness Antrenörü Turan Serter, Dim Radyo’da Gökhan Koca’nın canlı yayın konuğu oldu

Dim Radyo'da 'Spor' konuşuldu

Aura Fitness Club Müdürü, Alanya’nın ilk ve tek 3. Kademe Fitness Antrenörü Turan Serter, Dim Radyo’da Gökhan Koca’nın canlı yayın konuğu oldu

23 Mart 2018 Cuma 22:50
Dim Radyo'da 'Spor' konuşuldu
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GÖKHAN Koca ile Günaydın Alanya’nın söyleşi bölümünde Dim Radyo Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Koca’nın sorularını yanıtlayan Serter, yaza fit girmek isteyen Dim Radyo dinleyicilerine bir dizi önerilerde bulundu. Spor yapmak isteyenlerin spor merkezi seçiminde nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatan Serter, fitness hakkında doğru bilinen yanlışları da paylaştı. Son yıllarda kardio çalışan sporseverlerin tercih ettiği spinning hakkında bilgi veren Serter, merkezlerinde kendisi de dahil 3 spinning eğitmeni bulunduğunu ve hepsinin kendine özgün çalışma stilleri olduğunu belirtti. Serter, "Spinning inanılmaz ilgi görüyor. 30 bisikletimiz var ve neredeyse insanlar sıra bekliyor. Spinning 7’den 77’ye her yaş gurubundan kişinin yapabileceği bir spor. Ancak haftada 3 seanstan fazla yapılmamasını öneriyoruz. Her gün kardio çalışılmaz” dedi. Koşu bandının insanları mevsim koşullarından soyutlayan bir avantajı olduğunu belirten Serter, açık alanda yürümek isteyenler için ise Alanya Belediyesi’nin Alanya’ya kazandırdığı çok güzel yürüyüş alanları olduğunu ifade etti. Son olarak bölgesel zayıflamaya değinen Serter “İnsan bedeni bir bütündür ve bütün olarak kilo alır, bütün olarak zayıflar. Bölgesel zayıflama diye bir şey yoktur" diye konuştu.
 

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Son Güncelleme: 23.03.2018 22:52
Anahtar Kelimeler:
Aura Fitness Club Müdürü
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