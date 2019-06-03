Dim'den Alanyaspor'a Sergen Yalçın çağrısı: 'Sıfırdan başlamak risktir'

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Onursal Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile Aytemiz Alanyaspor yönetimine çağrıda bulundu. Geçtiğimiz sezonun 13. haftasında gelerek 12 puanlı Alanyaspor'u 44 puana kadar çıkartan teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda kalması gerektiğini söyleyen Dim, açıklamasında şu ifadelerde bulundu: "Alanyaspor ne yapıp etmeli ve Sergen Yalçın ile anlaşmanın bir yolunu bulmalı. Erol Bulut veya Okan Buruk da olmaz değil. Ancak, istikrar başarı demektir. Sıfırdan başlamak hep risktir."