Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
110932
ALTIN
175.026
DOLAR
4.0605
STERLİN
5.7275
EURO
4.9845
Facebook'tan Türkiye'deki 50 milyon kullanıcısına kritik uyarı!
Facebook'tan Türkiye'deki 50 milyon kullanıcısına...
Twitter'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor
Twitter'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor
Bahar Aylarında Yağ Yaktıran Gıdalar
Bahar Aylarında Yağ Yaktıran Gıdalar
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 23 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Dilmen'den hakeme eleştiri!

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile karşı karşı geldiği maçı NTV'de değerlendirdi

Dilmen'den hakeme eleştiri!

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile karşı karşı geldiği maçı NTV'de değerlendirdi

23 Nisan 2018 Pazartesi 21:02
Dilmen'den hakeme eleştiri!
banner404

FENERBAHÇE'NİN ofsayt gerekçesiyle verilmeyen 3. golünü değerlendiren Dilmen, "Yardımcılardan hangisi hata yaptıysa, onunla birlikte Skrtel, Antalyaspor'u oyuna soktu. Kasıt aramıyorum ama yardımcı çok büyük hata yaptı. Tartışmalı denir ama bu tartışmasız gol. Süper Lig hakeminin böyle bir hata yapmaması lazım. Fenerbahçe'nn mutlak suretle kazanması lazım. 2-1'e razıdır Aykut hoca ama Antalya hep oyunun içinde olacak, 3. golü de atması lazım. " dedi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
RIDVAN DİLMENFenerbahçeAntalyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadıköy'de Beşiktaş ve Şenol Güneş'e tepki
Kadıköy'de Beşiktaş ve Şenol Güneş'e tepki
Sun Prime C-Lounge tam not aldı
Sun Prime C-Lounge tam not aldı
Alanyasporlu eskrimciler yine kürsüde
Alanyasporlu eskrimciler yine kürsüde

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim