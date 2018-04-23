Dilmen'den hakeme eleştiri!

FENERBAHÇE'NİN ofsayt gerekçesiyle verilmeyen 3. golünü değerlendiren Dilmen, "Yardımcılardan hangisi hata yaptıysa, onunla birlikte Skrtel, Antalyaspor'u oyuna soktu. Kasıt aramıyorum ama yardımcı çok büyük hata yaptı. Tartışmalı denir ama bu tartışmasız gol. Süper Lig hakeminin böyle bir hata yapmaması lazım. Fenerbahçe'nn mutlak suretle kazanması lazım. 2-1'e razıdır Aykut hoca ama Antalya hep oyunun içinde olacak, 3. golü de atması lazım. " dedi.
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