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Dilmen'den Fener'in golüne şok yorum

Fenerbahçe'nin 45. dakikada Ozan Tufan ile bulduğu gol öncesinde Kayserisporlu Deniz Türüç yerde kalmıştı. Dilmen'den o gole şok yorum geldi

Dilmen'den Fener'in golüne şok yorum

Fenerbahçe'nin 45. dakikada Ozan Tufan ile bulduğu gol öncesinde Kayserisporlu Deniz Türüç yerde kalmıştı. Dilmen'den o gole şok yorum geldi

30 Ekim 2017 Pazartesi 20:12
Dilmen'den Fener'in golüne şok yorum
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İŞTE Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

Maçı izlerken uyudum biraz. Devrede acaba insanlara ne anlatacağız dedim! Evet o kadar kötüydü maç. Maçın ilk 40 dakikası çok kötüydü. Bizi uyuttular. Hakem de garip garip kararlar verdi.
 
Fenerbahçe gol pozisyonda topu dışarı atmalıydı. Deniz'in ciddi bir rahatsızlığı da olabilirdi. Ben hakem yerinde olsam durdurdum maçı... 
 

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Anahtar Kelimeler:
DilmenFenerFenerbahçe
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