Dilmen'den Fener'in golüne şok yorum

İŞTE Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

Maçı izlerken uyudum biraz. Devrede acaba insanlara ne anlatacağız dedim! Evet o kadar kötüydü maç. Maçın ilk 40 dakikası çok kötüydü. Bizi uyuttular. Hakem de garip garip kararlar verdi.



Fenerbahçe gol pozisyonda topu dışarı atmalıydı. Deniz'in ciddi bir rahatsızlığı da olabilirdi. Ben hakem yerinde olsam durdurdum maçı...

