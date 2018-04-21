'Diğerlerine göre iyiyiz'

KIRMIZI beyazlı takımın ligde oynadığı son 4 maçta 10 puan toplaması sonrasında futbolcuların moralinin yüksek olduğunu vurgulayan Arıcı, "Ligde 11'inci sıraya yükseldik. Bu da takımın kendine güvenini artırdı. İstanbul'da Fenerbahçe ile oynayacağız gibi çekincemiz yok" diye konuştu. Arıcı, düşme potasındaki diğer takımlara göre Antalyaspor'un fikstürünün zorlu gibi görünse de ligi istedikleri yerde bitireceklerine inandıklarını söyledi. Ligin ikinci yarısında oynanan maçlara göre Antalyaspor'un puan cetvelinde 6. sırada yer aldığına dikkat çeken Arıcı, "Hamza hoca ile ortalama 1.5 puanla oynuyoruz. Hedef ilk 10 takım arasında ligi bitirmek. Zor görünse de ligi istediğimiz yerde bitireceğimize inanıyoruz" dedi.