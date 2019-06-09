Didier Deschamps: Bugünkü yenilgiyle birlikte yüzümüze sağlam bir tokat yedik

DİDİER Deschamps, Türkiye yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye 3 puanı hak etti. Ciddi bir kalite ortaya koyarak kazandılar. Karşınızdaki rakip kim olursa olsun sahaya her şeyinizi vermelisiniz. Bu oyunla başka sonuç çıkmazdı. Bu sayfayı burada kapattık. Kaybetmemizin sebebi buradaki taraftarlar değil. Futbol sahada oynanıyor, taraftarlar oynamadı bugün. Atmosferin böyle olacağını biliyorduk. Zor bir maçtı. Sezon sonu ve herkes zorluklar yaşıyor. Bunlar bahane kabul edilemez. Bugünkü yenilgiyle birlikte yüzümüze sağlam bir tokat yedik." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz'ı öve öve bitiremedi

Milli futbolcumuzun oyununu takdir eden Fransız teknik adam, "Burak'ın etrafındaki organizasyonlar Türkiye adına belirleyiciydi. Orta sahada da çok iyiydi Türkiye ama zaten takım olarak ortaya koydukları performans etkileyiciydi. Bizi çok zorladı." dedi.