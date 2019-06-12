Diagne’ye Suudi Arabistan’dan 15 milyon euro!

Galatasaray’da devre arasında Kasımpaşa’dan gelen ancak beklentilerin altında kalan Diagne gözden çıkarılan isimler arasına girdi. Senegalli golcü için Suudi Arabistan’dan talip çıktı.

Diagne’ye Suudi Arabistan’dan 15 milyon euro!
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FFP anlaşması nedeniyle oyuncu satması gereken Galatasaray, birçok talibi bulunan Diagne’yi gözden çıkarttı.

Galatasaray'a devre arasında transfer olan Mbaye Diagne gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.

Sarı kırmızılılar, Senegalli futbolcu için gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.

Fanatik'te yer alan habere göre Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, 27 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti.

Al-Shabab yetkilileri önümüzdeki hafta Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a gelecek.

Sarı kırmızılılar Diagne'nin satışından 15 milyon euro kazanmayı hedefliyor. 

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