Diagne'nin menajeri transfer tarihini açıkladı

OYUNCUNUN menajeri Claudio Druetta, Diagne'nin gelecek hafta Galatasaray'dan ayrılacağını açıkladı.

Akşam'da yer alan habere göre; İtalyan menajer Druetta, sezonu gol kralı olarak bitiren golcü futbolcu Diagne'nin transfer süreciyle ilgili son gelişmeleri aktardı.

"Diagne önümüzdeki hafta ayrılacak"

Menajer Claudio Druetta, Galatasaray'dan ayrılması beklenen Diagne hakkında, "Diagne için ortaya atılan asılsız iddiaların sonu gelmiyor, biz bile hayret ediyoruz. Pazartesi gitti, Cuma gitti, yarın gidiyor diye bir sürü haber yapıldı fakat hiçbiri olmadı. Şunu açıkça söyleyebilirim ki Diagne önümüzdeki hafta Galatasaray'dan ayrılacak. Önce Drole'ü verdim, şimdi de sıra Diagne'de..." ifadelerini kullandı.