'Devlet pusu kurmaz'

ALANYA'NIN en çok izlenen spor programı olan Dim TV Spor'un önceki akşam yayınlanan bölümü yine izlenme rekorları kırdı. Yeni Alanya Gazetesi Spor Müdürü Cemali Aygır'ın hazırlayıp sunduğu, usta yorumcu ve Yeni Alanya köşe yazarı Uğur Veysel Okşar'ın da yorumları ile renk kattığı programda önceki akşam kentin spor gündemi ele alındı. Programda, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile yaptığı özel görüşmeye de yer veren Okşar, "Stadyum yolunda maç günleri artık uygulama yapılmayacak. Çünkü bu durum taraftarları maçtan soğutur. Bu uygulama, taraftarlara 'stadyuma gelmeyin' demekle aynı şey" dedi.

'UYGULAMA BAŞTAN SONA YANLIŞ'

Trafik ekiplerinin stadyum yolunda maç günü yaptığı uygulama hakkında konuşan Uğur Veysel Okşar, "Bence bu uygulama çok yanlış. 15 gün uygulama yapma, maç günü uygulama yap, olmaz. Devlet fırsatçılık yaparak pusu kurmaz. Şehir içinde yap uygulamanı ama maç günü stadyum yolunda uygulama yapmak olmaz. Konu hakkında Hasan Başkan beni aradı ve gelişmeleri aktardı. Ben de kendisine programda açıklayacağımı söyledim. Kendisi her şeye hakim, son günlerde çok güzel hareketleri de var. Başkan bana dedi ki, 'Bundan sonra uygulama yok.' Buradan tüm taraftarlarımıza söylüyoruz" dedi.

'TARAFTARLAR KENDİNE GELMELİ'

Uğur Veysel Okşar, programda Alanyaspor taraftarlarının bir çok konuda eksik ve geride kaldığının da altını çizdi. Sivasspor maçından sonra Sivas cephesinin yoğun hakem eleştirilerini örnek gösteren usta yorumcu "Alanyaspor'un hakkını tam olarak savunamıyoruz. Aleyhimize olan herhangi bir durumda gereken tepkiyi hiç bir şekilde veremiyoruz. İş açık aramaya gelince herkes kalemşör kesiliyor. Takımımızın ulusal bazda hakkını her daim savunmak için hep birlikte el ele vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da taraftarlarımıza çok iş düşüyor" dedi.

'ERKEN GELİNCE SORUN ÇIKMAZ'

Programda son olarak geçtiğimiz haftalarda yaşanan turnike ve güvenlik konularını da yorumlayan Uğur Veysel Okşar, sözlerini şöyle noktaladı: "Taraftarlarımız biraz fedakarlık göstermeli ve maç günleri stadyuma erken gelmeli. Herkes maç saatinde maça girmek isteyince ister istemez sorun çıkıyor. Bize gelen bir videoda ki onu da programda hep beraber izledik, girişlerde herhangi bir sıkıntı yok. Güvenlik görevlilerinin de Sivasspor maçında son derece nazik ve profesyonel olduklarını öğrendim. Bu önemli bir gelişme. Dediğim gibi, taraftarlarımız fedakarlık yaparak stadyuma erken gelsinler."