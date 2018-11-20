Devlet Bahçeli, Roma-Real Madrid maçına davet edildi!

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 27 Kasım Salı günü oynanacak olan Roma-Real Madrid maçına, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Başkanı Devlet Bahçeli de davet edildi.

Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma'da Kulüp Başkanı James Pallotta ve Sportif Direktör Monchi, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Real Madrid mücadelesi için FIFA Menajeri Bayram Tutumlu aracılığıyla MHP Başkanı Devlet Bahçeli'yi maça davet etti.

Roma Kulübü tarafından resmi olarak yapılan davet için Devlet Bahçeli, programının çok yoğun olduğunu ancak mücadeleyi izleyerek Cengiz Ünder'i desteklemek istediğini belirtti.

Bu önemli mücadeleye ayrıca İspanyol tenisçi Rafael Nadal ile İspanyol aktör ve şarkıcı Antonio Banderas da davet edildi.