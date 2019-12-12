Devler Ligi G.Saray'a yaramadı! Müthiş gelir uçtu gitti
Galatasaray'ın PSG maçı sonrası Şampiyonlar Ligi macerası sona ererken, sarı-kırmızılılar 23.9 milyon Euro'luk bir gelirden mahrum kaldı.
SPOR 12.12.2019, 11:21
120 milyon Euro kadro değeri olan Galatasaray, dün akşamki maçta 1 milyar Euro'luk PSG'ye karşı mücadele etti. Cimbom'un sahaya çıkardığı futbolcuların toplam değeri 73 milyon, Fransız ekibinin ise 649 milyon Euro'ydu. Sadece PSG'nin hücum üçlüsü Mbappe, Neymar ve Icardi'nin piyasa değeri 430 milyon Euro civarında.
23.9 MİLYON EURO HAVAYA UÇTU
Şampiyonlar Ligi gruplarında 15 milyon Euro ayak bastı parası alan Galatasaray, grupta tüm maçlarını kazansaydı toplamda 16.2 milyon Euro gelir elde edecekti. Ancak 2 beraberlikle kasasına sadece 1.8 milyon Euro koyabildi. Gruptan çıkması halinde 9.5 milyon Euro daha almaya hak kazanacak olan Cimbom'un toplam kaybı 23.9 milyon Euro oldu.
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