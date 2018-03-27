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Devler Emre'nin peşinde

Süper Lig devlerinin paylaşamadığı Aytemiz Alanyaspor'lu yıldız futbolcu Emre Akbaba'nın adı her gün farklı bir takımla anılıyor. Galatasaray yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak'ın transfer için düğmeye bastığını iddia eden haber siteleri, Fenerbahçe'nin de Emre Akbaba-Ozan Tufan takasını önereceğini yazdılar

Devler Emre'nin peşinde

Süper Lig devlerinin paylaşamadığı Aytemiz Alanyaspor'lu yıldız futbolcu Emre Akbaba'nın adı her gün farklı bir takımla anılıyor. Galatasaray yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak'ın transfer için düğmeye bastığını iddia eden haber siteleri, Fenerbahçe'nin de Emre Akbaba-Ozan Tufan takasını önereceğini yazdılar

27 Mart 2018 Salı 01:26
Devler Emre'nin peşinde
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AYTEMİZ Alanyaspor'da en parlak sezonlarından birini yaşayan genç futbolcu Emre Akbaba, transferin de gözdesi oldu. İsmi hergün farklı bir Süper Lig deviyle anılan Emre Akbaba, ligde sergilediği 9 gol, 6 asistlik performansla dikkat çekiyor. Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal'ın da saha içinde en güvendiği isimler arasında olan Emre Akbaba, oyun yapısı ve kilit pasları ile fantastik bir futbol sergiliyor. Dikkat çekici performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselerek Lucescu'nun vazgeçilmezleri arasına giren yıldız oyuncu, son oynanan İrlanda maçında 68 dakika sahada kalmış ve sergilediği performansla tribünler tarafından uzun süre alkışlanmıştı. 

'ALBAYRAK DEVREDE'

Emre Akbaba'nın ismi önceki gün yine Galatasaray ile anıldı. 2019’dan itibaren yabancı sayısının azalacak olmasından dolayı Galatasaray’ın transferde yerli oyunculara yöneldiğini iddia eden haber siteleri, Teknik Direktör Fatih Terim'in yurt içindeki bir numaralı hedefinin ise Emre Akbaba olduğunu öne sürdü. Fanatik'in haberine göre, geçtiğimiz Haziran ayında Türkiye Futbol Direktörlüğü yaptığı dönemde Emre'yi ilk kez A Milli Takım'a çağıran Terim, yeni sezonda başarılı futbolcuyu sarı-kırmızı formayla görmek istiyor. Bu konuda Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdurrahim Albayrak'ın nabız yokladığı iddia edilen haberde, Albayrak'ın turuncu yeşilli yöneticilerle temas kurduğu belirtildi. 

'OZAN TUFAN'I VERELİM' 

Fotomaç'ta yer alan habere göre ise, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Emre Akbaba'yı transfer etmek için düğmeye bastı. Başkanlığa adaylığını açıklayacağını önceki gün resmen duyuran Yıldırım'ın transferde kollarını erken sıvadığı belirtildi. Sarı lacivertli yöneticilerin milli yıldız için Alanyaspor'la masaya oturduğu belirtilen haberde, Başakşehir'in de listesinde bulunan 25 yaşındaki yıldız için Alanyaspor yönetiminin 5 milyon Euro bonservis istediği iddia edildi. Fenerbahçe'nin ise Emre Akbaba ile Ozan Tufan takasını teklif ettiği öne sürüldü. Öte yandan, Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki görüşmelerin yöneticiler ve menajerler düzeyinde devam ettiği belirtildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Süper LigAytemiz AlanyasporEmre Akbaba
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