Dev organizasyonu Antalya'den alıp İsveç'e verdiler

GENÇLER ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın düzenlendiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'da toplanan Avrupa Halter Federasyonu Yönetim Kurulu, Türk heyetiyle görüşmelerin ardından şampiyonanın İsveç'te yapılmasına karar verdi.
DOPİNG CEZASI KESİLMİŞTİ
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar yaptığı açıklamada, heyetlerinin, şampiyonayı yapamayacaklarına dair sebepleri EWF Yönetim Kurulu'na anlattığını belirterek, "Evet bu şampiyona Antalya'da yapılacaktı. Ancak ülkemize son verilen doping cezası nedeniyle bunun imkansız olduğunu yönetim kurulu üyelerine aktardık. Onlar da bizim gerekçelerimizi haklı bularak Avrupa Şampiyonası'nın İsveç'te yapılmasını kararlaştırdı." diye konuştu.
TÜRKİYE 1 YIL MEN ALMIŞTI
2018 Avrupa Halter Şampiyonası'nın, daha önce 23 Mart-1 Nisan'da Antalya'da düzenlenmesi planlanmıştı. Uluslararası Halter Federasyonu, Kosova'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Şampiyonası sırasında yaptığı toplantıda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeye müsabakalardan 1 yıl süreyle men cezası vermişti.
Şampiyona aynı tarihlerde İsveç'te düzenlenecek.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.