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Dev organizasyonu Antalya'den alıp İsveç'e verdiler

Avrupa Halter Federasyonu, gelecek yıl Antalya'da yapılması planlanan Avrupa Halter Şampiyonası'nı İsveç'e aldı

Dev organizasyonu Antalya'den alıp İsveç'e verdiler

Avrupa Halter Federasyonu, gelecek yıl Antalya'da yapılması planlanan Avrupa Halter Şampiyonası'nı İsveç'e aldı

15 Ekim 2017 Pazar 15:04
Dev organizasyonu Antalya'den alıp İsveç'e verdiler
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GENÇLER ve 23 Yaş Altı  Avrupa Şampiyonası'nın düzenlendiği  Arnavutluk'un başkenti  Tiran'da toplanan  Avrupa Halter Federasyonu Yönetim Kurulu, Türk heyetiyle görüşmelerin ardından şampiyonanın  İsveç'te yapılmasına karar verdi.

DOPİNG CEZASI KESİLMİŞTİ

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer  Taşpınar yaptığı açıklamada, heyetlerinin, şampiyonayı yapamayacaklarına dair sebepleri EWF Yönetim Kurulu'na anlattığını belirterek, "Evet bu şampiyona  Antalya'da yapılacaktı. Ancak ülkemize son verilen doping cezası nedeniyle bunun imkansız olduğunu yönetim kurulu üyelerine aktardık. Onlar da bizim gerekçelerimizi haklı bularak  Avrupa Şampiyonası'nın  İsveç'te yapılmasını kararlaştırdı." diye konuştu.

TÜRKİYE 1 YIL MEN ALMIŞTI

2018  Avrupa Halter Şampiyonası'nın, daha önce 23 Mart-1 Nisan'da  Antalya'da düzenlenmesi planlanmıştı.  Uluslararası Halter Federasyonu,  Kosova'da düzenlenen  Avrupa Yıldızlar Şampiyonası sırasında yaptığı toplantıda aralarında  Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeye müsabakalardan 1 yıl süreyle men cezası vermişti.
Şampiyona aynı tarihlerde  İsveç'te düzenlenecek.

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AntalyaİsveçAvrupa Halter FederasyonuAvrupa Halter Şampiyonası
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