Dev organizasyona Londra'dan onay

LONDRA'DA yapılan Dünya Triathlon Birliği (ITU) genel kongresinde alınan kararla, Triathlon Dünya Kupası 2014 yılında Alanya’da gerçekleştirilecek. Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Bu yıl haziran ayında yapılan Triathlon Avrupa Şampiyonası’nın sonrasında yapılan başvurumuz, Türkiye Triathlon Federasyonu ile birlikte yapılan çalışmalar neticesinde ITU Alanya’da yapılmasına onay vermiştir. Alanya’mıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.







DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.