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Dev organizasyon sona erdi

Üç gün süren Alanya Uluslararası 2.2 Elit Erkekler Yol Bisikleti Yarışları dün sona erdi

Dev organizasyon sona erdi

Üç gün süren Alanya Uluslararası 2.2 Elit Erkekler Yol Bisikleti Yarışları dün sona erdi

26 Mart 2018 Pazartesi 02:26
Dev organizasyon sona erdi
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YARIŞIN son gününde 153,45 kilometrelik etap Okurcalar Justiniano Hotel önünde başladı ve Doğanay Hotel önünde sona erdi. Son gün etabında Fiberli Region Mek Antalya takımından Piskunov Maksim birinci, Minsk Cycung takımından Shumov Nikolai ikinci ve Astana City takımından Luchshenko Sergey üçüncü oldu. Üç gün boyunca yapılan etaplar sonucu Torku Şeker Spor takımından Raileanu Christion birinci, Torku Şeker Spor takımından Onur Balkan ikinci ve Synergy Baku Cycling takımından Polivoda Oleksandra da üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

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Alanya UluslararasıDev Organizasyon
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