Dev maçın hakemi Cüneyt Çakır!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

Dev maçın hakemi Cüneyt Çakır!
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 30. haftada görev alacak hakemler şunlar: 

Yarın: 
20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe: Suat Arslanboğa 

27 Nisan Cumartesi: 
16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya 
16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus 
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Cüneyt Çakır 

28 Nisan Pazar: 
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler 
16.00 Bursaspor-Akhisarspor: Serkan Çınar 
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler 

29 Nisan Pazartesi: 
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat 
20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan 

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