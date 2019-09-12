Dev maçın biletleri satışta

SÜPER Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta lider Alanyaspor ile 2 puan geriden gelen takipçisi Fenerbahçe, 16 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak. Bu önemli mücadelenin biletleri ise dün satışa sunuldu. Turuncu yeşilli kulüpten konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Alanyasporumuzun Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4'üncü haftasında 16 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe ile saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkmıştır.Bilet fiyatları, Maraton ve Kapalı Tribün 100 TL, Kuzey Kale Arkası ve Güney Kale Arkası 60 TL, Misafir Tribünü 78 TL. Taraftarlarımız, biletlerini maç saatine kadar kulübümüzün bilet satış gişesi ve 12 Eylül Perşembe gününden itibaren Alanyaspor Store Passolig Gişesi'nden, www.passo.com.tr internet portalından, N’Kolay satış noktaları ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden, maç günü ise Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki Passolig bilet satış gişelerinden satın alabilirler.Maç günü kulüp bilet satış gişesinde Passolig kartı basımı ve kombine satışı yapılmayacak, yalnızca bilet satışı yapılacaktır."