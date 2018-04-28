dev maça kilitlendik

BÖLGESEL Amatör Ligi'ne (BAL) yükselecek takımı belirleyecek olan Kestelspor - Manavgat Belediyespor Play-Out maçı, yarın saat 16.30'da Yeni Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Dev maça tüm Alanya halkını davet eden Kestelspor Başkanı Levent Uğur, yıllardır hayalini kurdukları BAL Ligi'nin kapısında olduklarını ve taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Başkan Uğur, "Artık yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Final maçını kazanarak Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Yarınki maç için saat 13.00'de Zimbitlik Sahası yanından çok sayıda otobüs kaldıracağız. Bizleri yalnız bırakmak istemeyen tüm taraftarları bu dev final mücadelesine davet ediyorum" dedi.