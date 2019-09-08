Dev maç pazartesi

SÜPER Lig Cemil Usta Sezonu 4-17. hafta müsabaka programı açıklandı. Program, UEFA Kupalarında mücadele eden takımların müsabakaları, yayıncı kuruluşun yayın prensipleri ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları dikkate alınarak hazırlandı. FIFA talimatları gereğince milli maç haftaları öncesinde pazartesi günlerine maç planlanmadı. Bununla birlikte, müsabaka programında mücbir sebepler, yayın programında yaşanabilecek değişiklikler ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre değişiklik yapılabileceği de ifade edildi. (Haber Merkezi)

İŞTE ALANYASPOR'UN İLK YARI FİKSTÜRÜ

4. hafta: Alanyaspor-Fenerbahçe (16 Eylül 2019 Pazartesi)

5. hafta: Gençlerbirliği-Alanyaspor (22 Eylül 2019 Pazar)

6. hafta: Alanyaspor-Sivasspor (28 Eylül 2019 Cumartesi)

7. hafta: Beşiktaş-Alanyaspor (6 Ekim 2019 Pazar)

8. hafta: Alanyaspor-Rizespor (20 Ekim 2019 Pazar)

9. hafta: Gazişehir-Alanyaspor (26 Ekim 2019 Cumartesi)

10. hafta: Alanyaspor-Başakşehir (2 Kasım 2019 Cumartesi)

11. hafta: Trabzonspor-Alanyaspor (10 Kasım 2019 Pazar)

12. hafta: Alanyaspor-Göztepe (24 Kasım 2019 Pazar)

13. hafta: Alanyaspor-Ankaragücü (30 Kasım 2019 Cumartesi)

14. hafta: Galatasaray-Alanyaspor (7 Aralık 2019 Cumartesi)

15. hafta: Alanyaspor-Antalyaspor (13 Aralık 2019 Cuma)

16. hafta: Denizlispor-Alanyaspor (23 Aralık 2019 Pazartesi)

17. hafta: Alanyaspor-Konyaspor (29 Aralık 2019 Pazar)