Dev maç Cüneyt Çakır'ın

CÜNEYT Çakır, Hırvatistan ile İngiltere arasında oynanacak olan 2018 FIFA Dünya Kupası yarı final karşılaşmasını yönetecek.



FIFA, Hırvatistan ile İngiltere arasında oynanacak 2018 FIFA Dünya Kupası karşılaşmasının hakemini açıkladı. Yapılan açıklamada, FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın Hırvatistan - İngiltere maçında görev yapacağı kaydedildi. Kritik karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.



Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 11:07