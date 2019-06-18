Dev kermes bugün

ANTALYA Süper Amatör Küme'deki temsilcilerimizden olan Payallarspor, her yıl geleneksel olarak düzenlediği yardım kermeslerine bugün bir yenisini daha ekleyecek. Geçtiğimiz günlerde Konaklıspor ile birleşme kararı alan sarı siyahlı ekip yararına düzenlenecek olan kermes, Konaklı Çarşamba Pazarı girişinde yapılacak. Kermes hakkında bir açıklama yapan Payallarspor Kulüp Başkanı Mustafa Özkan "Kulübümüz yararına her yıl yaptığımız kermes etkinliğini 19 Haziran Çarşamba (bugün) günü düzenleyeceğiz. Et-tavuk döner, pilav üstü kavurma, yayla karı ve daha bir çok ürünün sergileneceği kermesimizden elde edilecek olan gelir, geçtiğimiz günlerde Konaklı-Payallarspor adını alan kulübümüz yararına kullanılacaktır. Tüm bölge halkını kermesimize davet ediyoruz" dedi.

Payallarspor'un kermesi bugün saat 09.00'da başlayacak ve gece 23.00'e kadar devam edecek.

