Dev derbinin ilk 11'leri belli oldu!

SPOR Toto Süper Lig'in 28.haftasındaki en önemli maçta Fenerbahçe 20 yıldır elinde bulundurduğu Kadıköy'deki yenilmezlik serisini sürdürmek, Galatasaray ise deplasmanda Fenerbahçe'yi yıllar sonra mağlup ederek şampiyonluk yolunda son 6 haftaya moralli girmek istiyor. Dün ligin lideri Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'a 2-1 mağlup olarak 3 puan kaybetmesi bu derbinin önemini bir kat daha arttırdı.

İŞTE İLK 11’LER:

Fenerbahçe: Harun, Dirar, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Eljif, Valbuena, Moses, Soldado

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano, Donk, Semih Kaya, Linnes, Fernando, NDiaye, Belhanda Feghouli, Onyekuru, Diagne

İki ezeli rakibin Ülker Stadı'ndaki mücadelesinde şampiyonluk yarışında çoktan havlu atan Fenerbahçe, ezeli rakibi karşısında saltanatını sürdürerek taraftarlarını mutlu etmenin peşinde. Son 19 yılda Kadıköy'de oynanan maçlarda sadece 13 dakikayı skor olarak üstünlük kurabilen Galatasaray ise şeytanın bacağını kırarak şampiyonluk ateşini yakmak istiyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2019, 18:10