Dev derbide şaşırtan sonuç

İNGİLTERE Premier Lig'de oynanan derbide Liverpool ile Everton sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ligin 16. haftasında Liverpool, Anfield Stadı'nda oynanan Merseyside derbisinde Everton'ı ağırladı. Liverpool, 42. dakikada son haftaların formda futbolcusu Mohamed Salah'ın golüyle 1-0 öne geçti. Everton, rakibine 77. dakikada Wayne Rooney'nin penaltıdan attığı golle cevap verdi ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı. Bu sonuçla Liverpool puanını 30 yaptı. Everton ise 19 puana çıktı.

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