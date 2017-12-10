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Dev derbide şaşırtan sonuç

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında karşılaşan Liverpool ile Everton maçı sonuçlandı

Dev derbide şaşırtan sonuç

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında karşılaşan Liverpool ile Everton maçı sonuçlandı

10 Aralık 2017 Pazar 19:47
Dev derbide şaşırtan sonuç
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İNGİLTERE Premier Lig'de oynanan derbide Liverpool ile  Everton sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
 
Ligin 16. haftasında Liverpool, Anfield Stadı'nda oynanan Merseyside  derbisinde Everton'ı ağırladı.
 
Liverpool, 42. dakikada son haftaların formda futbolcusu Mohamed  Salah'ın golüyle 1-0 öne geçti. Everton, rakibine 77. dakikada Wayne Rooney'nin  penaltıdan attığı golle cevap verdi ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
 
Bu sonuçla Liverpool puanını 30 yaptı. Everton ise 19 puana çıktı.
 

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier LigLiverpoolEverton
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