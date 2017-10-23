Dev derbi seyircisiz oynanacak!

GALATASARAY'IN resmi sitesinde yaptığı açıklama şu şekilde:
"Galatasaray Odeabank'ın, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında 29 Ekim Pazar günü saat 17:00'de Fenerbahçe Doğuş ile oynayacağı karşılaşma, takımımızın geçtiğimiz sezondan aldığı ceza sebebiyle seyircisiz oynanacaktır.
Galatasaray Spor Kulübü"
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