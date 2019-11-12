'Destek vermeye hazırız'

ZİYARETTE akademi çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını belirten şirket ortaklarından Mehmet Uzun, "Türk futboluna katkıda bulunmak istiyoruz. Dünyanın en çok futbolcu yetiştiren Paris şehrinden aldığımız tecrübeyle Türkiye'den de kaliteli futbolcular çıkarmayı arzuluyoruz. Bizi ağırlayan sayın başkan Hasan Çavuşoğlu'na da teşekkür ediyoruz" dedi. Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, genç ve yetenekli futbolcuların Türk futboluna kazandırılması için yapılacak her çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.